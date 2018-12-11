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      Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українського народу

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      Конгрес США одноголосно визнали Голодомор геноцидом українського народу
      Конгрес США одноголосно визнали Голодомор геноцидом українського народу / 24 Канал

      Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

      Про це повідомили у Посольстві України у США на сторінці у Facebook.

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      Палата представників Конгресу США одноголосним рішенням прийняла резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років. Визнається геноцидом українського народу,
      – йдеться у повідомленні.

      Одночасно з прийняттям резолюції представники Конгресу США також засудили військову агресію Російської Федерації у Керченській протоці та окремою резолюцією висловилися проти завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Голодомор Конфлікт в Азовському морі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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