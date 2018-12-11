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      Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа

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      Конгресс США единогласно признали Голодомор геноцидом украинского народа
      Конгресс США единогласно признали Голодомор геноцидом украинского народа / 24 Канал

      Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

      Об этом сообщили в Посольстве Украины в США на странице в Facebook.

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      Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов. Признается геноцидом украинского народа,
      – говорится в сообщении.

      Одновременно с принятием резолюции представители Конгресса США также осудили военную агрессию Российской Федерации в Керченском проливе и отдельной резолюции высказались против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

      Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 000 человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Голодомор Новости США Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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