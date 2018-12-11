Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в США на странице в Facebook.

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Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов. Признается геноцидом украинского народа,

– говорится в сообщении.

Одновременно с принятием резолюции представители Конгресса США также осудили военную агрессию Российской Федерации в Керченском проливе и отдельной резолюции высказались против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 000 человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: