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      "Болезненная и ужасная рана": Папа Римский обратился к украинцам в годовщину Голодомора

      23 Читати новину українською
      Папа Римский Франциск
      Папа Римский Франциск / Фото из открытых источников

      Ужасной и болезненной раной, нанесенной советским режимом, Папа Римский Франциск назвал Голодомор в Украине. На главной площади Ватикана понтифик также помолился за Украину.

      Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе Vatican News.

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      Украина воспоминала годовщину Голодомора, ужасного голода, спровоцированного советским режимом, который вызвал миллионы жертв. Картина, вызывающая боль. Пусть же эта рана прошлого станет для всех призывом, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись,
      – сказал Папа Римский.

      Он также призвал помолиться за Украину и за мир на ее территории.

      "Помолимся за эту дорогую страну и за очень ожидаемый мир", – подчеркнул понтифик.

      Смотрите видео: Молитва Папы Римского за Украину в годовщину Голодомора

       

      Теги: Новости политики Религия Франциск Папа Римский Голодомор
      Источник: 24 Канал
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