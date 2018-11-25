"Болезненная и ужасная рана": Папа Римский обратился к украинцам в годовщину Голодомора

Ужасной и болезненной раной, нанесенной советским режимом, Папа Римский Франциск назвал Голодомор в Украине. На главной площади Ватикана понтифик также помолился за Украину.

Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе Vatican News.

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Украина воспоминала годовщину Голодомора, ужасного голода, спровоцированного советским режимом, который вызвал миллионы жертв. Картина, вызывающая боль. Пусть же эта рана прошлого станет для всех призывом, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись,

– сказал Папа Римский.

Он также призвал помолиться за Украину и за мир на ее территории.

Понтифік про #Голодомор: вчора Україна вшановувала річницю Голодомору, жахливого голоду, спровокованого радянським режимом, який спричинив мільйони жертв. Нехай же ця болюча та жахлива рана минулого стане для всіх закликом, аби такі трагедії більше ніколи не повторювалися. pic.twitter.com/xLlj7WE3Kc — UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) 25 листопада 2018 р.

"Помолимся за эту дорогую страну и за очень ожидаемый мир", – подчеркнул понтифик.

Смотрите видео: Молитва Папы Римского за Украину в годовщину Голодомора