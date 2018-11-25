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      "Болюча та жахлива рана": Папа Римський звернувся до українців в річницю Голодомору

      90 Читать новость на русском
      Папа Римський Франциск
      Папа Римський Франциск / фото з відкритих джерел

      Жахливою та болючою раною, нанесеною радянським режимом, Папа Римський Франциск назвав Голодор в Україні. На головній площі Ватикану понтифік також помолився за Україну.

      Відповідне відео з'явилось у Facebook-спільноті Vatican News.

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      Україна спогадувала річницю Голодомору, жахливого голоду, спровокованого радянським режимом, який спричинив мільйони жертв. Картина, що викликає біль. Нехай же ця рана минулого стане для всіх закликом, аби такі трагедії більше ніколи не повторювалися,
      – сказав Папа Римський.

      Він також закликав помолитися за Україну та за мир на її території.

      "Молімося за цю дорогу країну і за дуже очікуваний мир", – наголосив понтифік.

      Дивіться відео: Молитва Папи Римського за Україну в річницю Голодомору

       

      Теги: Новини політики Голодомор Папа Римський Франциск Релігія
      Джерело: 24 Канал
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