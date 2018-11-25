"Болюча та жахлива рана": Папа Римський звернувся до українців в річницю Голодомору

Жахливою та болючою раною, нанесеною радянським режимом, Папа Римський Франциск назвав Голодор в Україні. На головній площі Ватикану понтифік також помолився за Україну.

Відповідне відео з'явилось у Facebook-спільноті Vatican News.

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Україна спогадувала річницю Голодомору, жахливого голоду, спровокованого радянським режимом, який спричинив мільйони жертв. Картина, що викликає біль. Нехай же ця рана минулого стане для всіх закликом, аби такі трагедії більше ніколи не повторювалися,

– сказав Папа Римський.

Він також закликав помолитися за Україну та за мир на її території.

Понтифік про #Голодомор: вчора Україна вшановувала річницю Голодомору, жахливого голоду, спровокованого радянським режимом, який спричинив мільйони жертв. Нехай же ця болюча та жахлива рана минулого стане для всіх закликом, аби такі трагедії більше ніколи не повторювалися. pic.twitter.com/xLlj7WE3Kc — UKR Emb to HOLY SEE (@UKRinVAT) 25 листопада 2018 р.

"Молімося за цю дорогу країну і за дуже очікуваний мир", – наголосив понтифік.

Дивіться відео: Молитва Папи Римського за Україну в річницю Голодомору