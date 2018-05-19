Еще одна смертельная перестрелка в США: есть жертвы

В штате Джорджия произошла перестрелка. В результате нее один человек погиб, еще один получил ранения.

Возле школы в округе Клейтон в штате Джорджия произошло перестрелка. В результате нее один человек погиб, еще один получил ранения, пишет AP.

Читайте также: Столкновения со стрельбой произошли в Одессе: обнародовано видео

Начальник службы безопасности школ округа Томас Травик заявил, что выстрелы прозвучали на парковке местной школы после спора между людьми, которые принимали участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Центра изобразительных искусств Клейтона.

По информации правоохранителей, в результате инцидента пострадали две женщины – одна из них была ранена в ногу, другая – в грудь. Последняя, ​​как рассказали позже полицейские, умерла.

Напомним, 18 мая в школе американского городка Санта-Фе в Техасе произошла стрельба. Вследствие нее погибли от 8 до 10 человек. Правоохранители подозревают в массовой расправе 17-летнего ученика заведения Димитриоса Пагуртзиса. Местная полиция уже задержала молодого человека.