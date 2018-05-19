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Еще одна смертельная перестрелка в США: есть жертвы

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В американском штате Джорджия произошла перестрелка: 1 человек погиб
В американском штате Джорджия произошла перестрелка: 1 человек погиб / zbroya.info

В штате Джорджия произошла перестрелка. В результате нее один человек погиб, еще один получил ранения.

Возле школы в округе Клейтон в штате Джорджия произошло перестрелка. В результате нее один человек погиб, еще один получил ранения, пишет AP.

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Начальник службы безопасности школ округа Томас Травик заявил, что выстрелы прозвучали на парковке местной школы после спора между людьми, которые принимали участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Центра изобразительных искусств Клейтона.

По информации правоохранителей, в результате инцидента пострадали две женщины – одна из них была ранена в ногу, другая – в грудь. Последняя, ​​как рассказали позже полицейские, умерла.

Напомним, 18 мая в школе американского городка Санта-Фе в Техасе произошла стрельба. Вследствие нее погибли от 8 до 10 человек. Правоохранители подозревают в массовой расправе 17-летнего ученика заведения Димитриоса Пагуртзиса. Местная полиция уже задержала молодого человека.

Теги: Новости политики Криминальные новости Новости США
Источник: 24 канал
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