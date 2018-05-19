09:39
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
  • вівторок
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ще одна смертельна стрілянина у США: є жертви

132 Читать новость на русском
У американському штаті Джорджія сталася стрілянина: 1 людина загинула
У американському штаті Джорджія сталася стрілянина: 1 людина загинула / zbroya.info

У штаті Джорджія сталася стрілянина. В результаті неї одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Біля школи в окрузі Клейтон у штаті Джорджія трапилася стрілянина. В результаті неї  одна людина загинула, ще одна отримала поранення, пише AP.

Читайте також: Сутички зі стріляниною стались в Одесі: оприлюднене відео

Начальник служби безпеки шкіл округу Томас Травік заявив, що постріли пролунали на парковці місцевої школи після суперечки між людьми, які брали участь у церемонії вручення дипломів випускникам Центру образотворчих мистецтв Клейтона.

За інформацією правоохоронців, у результаті інциденту постраждали дві жінки – одна з них була поранена в ногу, інша – в груди. Остання, як розповіли пізніше поліцейські, померла.

Нагадаємо, 18 травня у школі американського містечка Санта-Фе у Техасі сталася стрілянина. Внаслідок неї загинули від 8 до 10 осіб. Наразі правоохоронці підозрюють у масовій розправі 17-річного учня закладу Дімітріоса Пагуртзіса. Місцева поліція уже затримала молодого чоловіка.

 

Теги: Новини політики Новини США Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сьогодні, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 350
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 травня, 23:04 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 1040
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 травня, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 925
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
18 травня, 19:01 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
1767
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціна
18 травня, 18:02 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціна
Настя Сукач 386
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук