Ще одна смертельна стрілянина у США: є жертви

У штаті Джорджія сталася стрілянина. В результаті неї одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Біля школи в окрузі Клейтон у штаті Джорджія трапилася стрілянина. В результаті неї одна людина загинула, ще одна отримала поранення, пише AP.

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Начальник служби безпеки шкіл округу Томас Травік заявив, що постріли пролунали на парковці місцевої школи після суперечки між людьми, які брали участь у церемонії вручення дипломів випускникам Центру образотворчих мистецтв Клейтона.

За інформацією правоохоронців, у результаті інциденту постраждали дві жінки – одна з них була поранена в ногу, інша – в груди. Остання, як розповіли пізніше поліцейські, померла.

Нагадаємо, 18 травня у школі американського містечка Санта-Фе у Техасі сталася стрілянина. Внаслідок неї загинули від 8 до 10 осіб. Наразі правоохоронці підозрюють у масовій розправі 17-річного учня закладу Дімітріоса Пагуртзіса. Місцева поліція уже затримала молодого чоловіка.