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Стрілянина у школі в США: стало відомо, хто міг скоїти злочин

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Імовірний техаський стрілець – 17-річний Дімітріос Пагуртзіс
Імовірний техаський стрілець – 17-річний Дімітріос Пагуртзіс

У стрілянині в школі міста Санта-Фе, що в американському штаті Техас, правоохоронці підозрюють 17-річного учня закладу Дімітріоса Пагуртзіса. Місцева поліція молодого чоловіка уже затримала.

Про це пишуть провідні західні ЗМІ з посиланням на шерифа Еда Гонсалеса.

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За його словами, Пагуртзіс нібито увірвався до класу з криком "Сюрприз!" і почав атаку.

Крім того за інформацією журналістів, на своїй сторінці у Facebook, яка зараз є видаленою, зловмисник 30 квітня опублікував фотографію чорної футболки з написом Born To Kill (Народжений убивати – "24").

Стрілянина, США, вбивство, школа, кримінал, Пагуртзіс
Футболка з написом Born To Kill, яку Пагуртзіс опублікував у соцмережі 

До слова, нападник, цілком імовірно, був озброєним гвинтівкою AR-15, пістолетом, дробовиком і саморобними вибуховими пристроями.

Також повідомляється, що за межами школи було виявлено вибухові пристрої, однак їхня точна кількість не уточнюється.

Відтак, наразі правоохоронці оглядають трейлер, у якому все це могло бути сконструйовано.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у школі американського містечка Санта-Фе сталася стрілянина. За словами очевидців, невідомий зайшов до мистецького класу та з предмету, схожого на рушницю, почав стріляти у людей.

Теги: Новини США Кримінальні новини Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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