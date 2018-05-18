Стрілянина у школі в США: стало відомо, хто міг скоїти злочин

У стрілянині в школі міста Санта-Фе, що в американському штаті Техас, правоохоронці підозрюють 17-річного учня закладу Дімітріоса Пагуртзіса. Місцева поліція молодого чоловіка уже затримала.

Про це пишуть провідні західні ЗМІ з посиланням на шерифа Еда Гонсалеса.

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За його словами, Пагуртзіс нібито увірвався до класу з криком "Сюрприз!" і почав атаку.

Крім того за інформацією журналістів, на своїй сторінці у Facebook, яка зараз є видаленою, зловмисник 30 квітня опублікував фотографію чорної футболки з написом Born To Kill (Народжений убивати – "24").



Футболка з написом Born To Kill, яку Пагуртзіс опублікував у соцмережі

До слова, нападник, цілком імовірно, був озброєним гвинтівкою AR-15, пістолетом, дробовиком і саморобними вибуховими пристроями.

Також повідомляється, що за межами школи було виявлено вибухові пристрої, однак їхня точна кількість не уточнюється.

Відтак, наразі правоохоронці оглядають трейлер, у якому все це могло бути сконструйовано.