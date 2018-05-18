Стрельба в школе в США: стало известно, кто мог совершить преступление

В стрельбе в школе города Санта-Фе, что в американском штате Техас, правоохранители подозревают 17-летнего учащегося учреждения Димитриоса Пагуртзиса. Местная полиция молодого мужчину уже задержала.

Об этом пишут ведущие западные СМИ со ссылкой на шерифа Эда Гонсалеса.

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По его словам, Пагуртзис якобы ворвался в класс с криком "Сюрприз!" и начал атаку.

Кроме того, по информации журналистов, на своей странице в Facebook, которая сейчас является удаленной, злоумышленник 30 апреля опубликовал фотографию черной футболки с надписью Born To Kill (Рожденный убивать – "24").

Футболка с надписью Born To Kill, которую Пагуртзіс опубликовал в соцсети

К слову, нападающий, вполне вероятно, был вооружен винтовкой AR-15, пистолетом, дробовиком и самодельными взрывными устройствами.

Также сообщается, что за пределами школы были обнаружены взрывные устройства, однако их точное количество не уточняется.

Следовательно, сейчас правоохранители осматривают трейлер, в котором все это могло быть сконструировано.