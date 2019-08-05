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      Еще одна страна мира не признает российские паспорта у жителей Донбасса

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      Эстония осудила выдачу российских паспортов на Донбассе
      Эстония осудила выдачу российских паспортов на Донбассе / Иллюстративное фото

      Эстония не будет признавать паспорта России, которые получили жители оккупированного Донецка и Луганска после 24 апреля. Также Таллин осуждает Кремль за попытку подорвать суверенитет Украины этим паспортным указом.

      Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение о непризнании российских документов у жителей Донбасса сегодня, 5 августа.

      Важно: Украина идентифицировала большинство жителей Донбасса, которые получили российские паспорта

      В нем говорится, что паспортный указ Путина об упрощении процедуры получения гражданства РФ на оккупированных украинских территориях, полностью противоречит принципам Минских соглашений.

      Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в упрощенном порядке является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности в Восточной Украине. Поэтому сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение подобных стремлений России,
      – заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

      Он добавил, что поднимал вопрос незаконной выдачи паспортов РФ на Донбассе со своими коллегами в Совете иностранных дел Европейского союза. Они также рассмотрят вопрос о непризнании этих документов.

      "Я верю, что другие государства-члены Европейского союза и международное сообщество вскоре примут подобные решения. Наш долг – продолжать активно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул дипломат.

      Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам. Однако Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.

      Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести национальные санкции против России за такие действия.

      blog_ava
      Какой ответ уже готовят в ЕС на российские паспорта для жителей Донбасса
      8 августа
      235
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Российские паспорта на Донбассе Эстония
      Источник: 24 Канал
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