Еще одна страна мира не признает российские паспорта у жителей Донбасса

Эстония не будет признавать паспорта России, которые получили жители оккупированного Донецка и Луганска после 24 апреля. Также Таллин осуждает Кремль за попытку подорвать суверенитет Украины этим паспортным указом.

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение о непризнании российских документов у жителей Донбасса сегодня, 5 августа.

Важно: Украина идентифицировала большинство жителей Донбасса, которые получили российские паспорта

В нем говорится, что паспортный указ Путина об упрощении процедуры получения гражданства РФ на оккупированных украинских территориях, полностью противоречит принципам Минских соглашений.

Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в упрощенном порядке является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности в Восточной Украине. Поэтому сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение подобных стремлений России,

– заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что поднимал вопрос незаконной выдачи паспортов РФ на Донбассе со своими коллегами в Совете иностранных дел Европейского союза. Они также рассмотрят вопрос о непризнании этих документов.

"Я верю, что другие государства-члены Европейского союза и международное сообщество вскоре примут подобные решения. Наш долг – продолжать активно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул дипломат.

Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам. Однако Путин на этом не остановился и 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.



7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Хозяин Кремля издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждают, что теперь жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.



Украина и страны цивилизованного мира не признают такие российские паспорта, а в СНБО планируют ввести национальные санкции против России за такие действия.