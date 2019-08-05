Ще одна країна світу не визнає російські паспорти у жителів Донбасу

Естонія не буде визнавати паспорти Росії, які отримали жителі окупованого Донецька та Луганська після 24 квітня. Також, Таллін засуджує Кремль за спробу підірвати суверенітет України цим паспортним указом.

Міністерство закордонних справ Естонії ухвалило рішення про невизнання російських документів у жителів Донбасу сьогодні, 5 серпня.

Важливо: Україна ідентифікувала більшість жителів Донбасу, які отримали російські паспорти

У ньому йдеться, що паспортний указ Путіна щодо спрощення процедури отримання громадянства РФ на окупованих українських територіях, повністю суперечить принципам Мінських угод.

Надання жителям Східної України російського громадянства в спрощеному порядку є ще однією спробою підірвати суверенітет України і закріпити нинішню нестабільну ситуацію у сфері безпеки у Східній Україні. Тож сьогоднішнє рішення Естонії висловлює наше принципове засудження подібних прагнень Росії,

– заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Він додав, що порушував питання незаконної видачі паспортів РФ на Донбасі зі своїми колегами в Раді закордонних справ Європейського Союзу. Вони також розглянуть питання, щодо невизнання цих документів.

"Я вірю, що інші держави-члени Європейського Союзу та міжнародна спільнота незабаром приймуть подібні рішення. Наш обов'язок – продовжувати активно підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України", – наголосив дипломат.

Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям. Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.



Україна та країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти, а в РНБО планують ввести "національні санкції" проти Росії за такі дії.