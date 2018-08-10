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Еще одна страна откажется от одноразовых пластиковых пакетов с 2019 года

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В Новой Зеландии введут запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов
В Новой Зеландии введут запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов / Фото из открытых источников

С 2019 года в Новой Зеландии введут запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Об этом сообщили в правительстве страны, передает The Guardian.

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Отмечается, что у ретейлеров будет полгода для того, чтобы перестали предоставлять покупателям полиэтиленовые пакеты. Если же это требование не будет выполнено, им грозит штраф до 100 тысяч новозеландских долларов (а это более 65 тысяч долларов).

"Ежегодно в Новой Зеландии мы используем сотни миллионов одноразовых полиэтиленовых пакетов. Они загрязняют нашу прибрежную и морскую окружающую среду и наносят серьезный ущерб всем видам морской жизни, и все это происходит за существующих альтернатив для бизнеса и потребителей", – сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

По ее словам, правительство будет обсуждать этот вопрос в течение следующего месяца.

Напомним, первым государством в Латинской Америке, где официально запретили полиэтиленовые пакеты для коммерческого использования стала Чили. А с 1 июля в штате Квинсленд (Австралия), Западной Австралии и в двух крупных сетях супермаркетов – Coles и IGA – запретили использовать одноразовые полиэтиленовые пакеты.

Теги: Экология Новая Зеландия
Источник: 24 Канал
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