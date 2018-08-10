Ще одна країна відмовиться від одноразових пластикових пакетів з 2019 року

З 2019 року у Новій Зеландії введуть заборону на використання одноразових поліетиленових пакетів.

Про це повідомили в уряді країни, передає The Guardian.

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Зазначається, що у ритейлерів буде півроку для того, щоб перестали надавати покупцям поліетиленові пакети. Якщо ж ця вимога не буде виконана, їм загрожує штраф до 100 тисяч новозеландських доларів (а це понад 65 тисяч доларів).

"Щороку у Новій Зеландії ми використовуємо сотні мільйонів одноразових поліетиленових пакетів. Вони забруднюють нашу прибережне і морське навколишнє середовище і завдають серйозної шкоди всім видам морського життя, і все це відбувається за існуючих альтернатив для бізнесу та споживачів", – сказала прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

За її словами, уряд буде обговорювати це питання протягом наступного місяця.

Нагадаємо, першою державою у Латинській Америці, де офіційно заборонили поліетиленові пакети для комерційного використання стала Чилі. А з 1 липня у штаті Квінсленд (Австралія), Західній Австралії та у двох великих мережах супермаркетів – Coles та IGA – заборонили використовувати одноразові поліетиленові пакети.