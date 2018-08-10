00:41
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
  • вівторок
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, 10 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, 10 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще одна країна відмовиться від одноразових пластикових пакетів з 2019 року

237 Читать новость на русском
У Новій Зеландії введуть заборону на використання одноразових поліетиленових пакетів
У Новій Зеландії введуть заборону на використання одноразових поліетиленових пакетів / Фото з відкритих джерел

З 2019 року у Новій Зеландії введуть заборону на використання одноразових поліетиленових пакетів.

Про це повідомили в уряді країни, передає The Guardian.

Читайте також: Як врятувати планету: 15 простих речей, які може робити кожен

Зазначається, що у ритейлерів буде півроку для того, щоб перестали надавати покупцям поліетиленові пакети. Якщо ж ця вимога не буде виконана, їм загрожує штраф до 100 тисяч новозеландських доларів (а це понад 65 тисяч доларів).

"Щороку у Новій Зеландії ми використовуємо сотні мільйонів одноразових поліетиленових пакетів. Вони забруднюють нашу прибережне і морське навколишнє середовище і завдають серйозної шкоди всім видам морського життя, і все це відбувається за існуючих альтернатив для бізнесу та споживачів", – сказала прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

За її словами, уряд буде обговорювати це питання протягом наступного місяця.

Нагадаємо, першою державою у Латинській Америці, де офіційно заборонили поліетиленові пакети для комерційного використання стала Чилі. А з 1 липня у штаті Квінсленд (Австралія), Західній Австралії та у двох великих мережах супермаркетів – Coles та IGA – заборонили використовувати одноразові поліетиленові пакети.

 

Теги: Екологія Нова Зеландія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Мера Обухова обирали з резонансом
25 березня 2012 , 18:30
Спустошення і смерть: у Сирії авіаударами вбили більше 400 людей
 23 лютого , 09:06
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук