Еще одна страна перенесла свое посольство в Иерусалим
Парагвай, вслед за США и Гватемалой, перенес свое посольство в Израиле в Иерусалим.
Об этом сообщает Reuters.
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Известно, что на инаугурационной церемонии присутствовали президент Парагвая Орасио Картес и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу.
"Великий день для Израиля. Великий день для Парагвая. Большой день для нашей дружбы", – заявил Нетаньягу.
По его словам, Парагвай получил "не только поддержку правительства, но и глубокую благодарность народа Израиля".
Отмечается, что представитель Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави осудил действия Парагвая.
Парагвай сговорился с Израилем, Соединенными Штатами и Гватемалой, чтобы закрепить военную оккупацию и закрепить долю оккупированного Иерусалима,
– заявил Ашрави.
Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.