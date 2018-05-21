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Еще одна страна перенесла свое посольство в Иерусалим

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Парагвай перенес свое посольство в Иерусалим
Парагвай перенес свое посольство в Иерусалим / Reuters

Парагвай, вслед за США и Гватемалой, перенес свое посольство в Израиле в Иерусалим.

Об этом сообщает Reuters.

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Известно, что на инаугурационной церемонии присутствовали президент Парагвая Орасио Картес и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу.

"Великий день для Израиля. Великий день для Парагвая. Большой день для нашей дружбы", – заявил Нетаньягу.

По его словам, Парагвай получил "не только поддержку правительства, но и глубокую благодарность народа Израиля".

Отмечается, что представитель Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави осудил действия Парагвая.

Парагвай сговорился с Израилем, Соединенными Штатами и Гватемалой, чтобы закрепить военную оккупацию и закрепить долю оккупированного Иерусалима,
– заявил Ашрави.

Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.

Теги: Новости Украины Новости США Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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