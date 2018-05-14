Самый кровавый день: на границе Сектора Газа погибли больше полусотни палестинцев
Военные Израиля были вынуждены открыть огонь на административной границе Сектора Газа, в результате чего погибли 52 палестинцев.
Такое количество погибших является наибольшим количеством жертв за один день со времени начала серии акций протестов с требованием права на возвращение в родительские дома в Израиле, которые начались 30 марта, пишет Reuters.
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Кроме этого, Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что среди погибших шестеро детей, которым не исполнилось 18 лет.
Сообщается, что 2 400 палестинцев получили ранения, половина которых из-за попадания пуль.
Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Он лично планировал прибыть на открытие диппредставительства, но впоследствии отправил туда свою дочь Иванку. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.
Смотрите видео столкновений на границе Сектора Газа: