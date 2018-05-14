Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме

Решение главы Белого дома Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса туда посольства США является рискованным дипломатическим шагом, который может привести к началу жестких протестов со стороны палестинцев.

14 мая в Иерусалиме официально откроется посольство США, которое переносят из Тель-Авива. Дипучреждение сначала будет функционировать в здании консульства, а затем переедет на новое место.

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По случаю этого события в Иерусалим прилитела делегация из Штатов, в составе которой – дочь президента Америки Иванка Трамп. Открытие посольства США в Иерусалиме совпадает с празднованием 70-летия независимости Израиля.



Церемония открытия посольства США в Иерусалиме, на которой присутствовали (слева направо): премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, министр финансов США Стивен Мнучин, Иванка Трамп и ее муж – советник американского президента Джаред Кушнер

Как сообщает Le Figaro, Гватемала на этой неделе тоже собирается открыть свое посольство в Святом городе. Между тем премьер Израиля Беньямин Нетаньяху накануне призвал и другие страны "присоединиться к США и переместить свои диппредставительства в Иерусалим".



Международное сообщество, как отмечает корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Татьяна Хайд, выражает обеспокоенность по открытию посольства США в Иерусалиме. Так, в ЕС такое "перемещение" восприняли с настороженностью, а президент Палестинской автономии Махмуд Аббас вообще считает решение Трампа "пощечиной века".

Для Израиля это событие (открытие посольства США в Иерусалиме – "24") – подтверждение его прав на город, для палестинцев – повод выплеснуть гнев, ведь они также претендуют на Иерусалим как на столицу своего будущего государства,

– говорится в статье.

Журналистка предостерегает, что перенос американского посольства из Тель-Авива может еще больше осложнить процесс мирного урегулирования конфликта между палестинцами и израильтянами. "Десятки тысяч людей вышли с протестами в Секторе Газа на границе с Израилем, не исключены серьезные столкновения", – отмечает Хайд.

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Похожее мнение высказывает и британская The Times, отмечая, что на этой неделе "Иерусалим будет искрить от напряжения", а глава Белого дома должен показать готовность американцев справиться с "потенциально взрывоопасным кризисом".

Ожидаются ожесточенные протесты в связи с тем, что Соединенные Штаты переводят в Иерусалим свое посольство. Этот жест должен укрепить отношения между Израилем и администрацией Дональда Трампа. И это рискованное дело, при самом лучшем раскладе может расшевелить полумертвый мирный процесс между израильтянами и палестинцами. Если же все пойдет не так, всему региону придется готовиться к новому циклу ближневосточных конфликтов,

– прогнозируют авторы публикации.

Теперь многое зависит от намерений и политической устойчивости президента Трампа, который, похоже, стремится вывести ситуацию из тупика, вернув конфликт к его истокам – необходимости для евреев и арабов делить между собой Святую землю и Святой город, акцентирует издание.



Палестинцы продолжат отчаянно протестовать против признания Иерусалима столицей Израиля

"Израиль, успокоенный тем, что Иерусалим признан его столицей, и убежден, что США твердо его поддерживают, скорее всего пойдет на уступки палестинцам на востоке Иерусалима. Существует даже надежда, что израильское правительство может скорректировать свою политику в отношении поселений. (... ) Однако администрация Трампа еще не представила обещанный всеобъемлющий план по урегулированию многочисленных недоразумений. Вместо этого она делает ставку на изменение климата в арабском мире", – поясняют журналисты.

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Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Американский президент в пятницу заверил, что по-прежнему считает абсолютно правильным свое решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. После признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.

В чем суть конфликта вокруг Иерусалима? Израиль оккупировал восточную часть Святого города после войны 1967 года и считает его своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в рамках палестино-израильских мирных переговоров. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. Поэтому почти все страны имеют свои посольства в Израиле в Тель-Авиве. Палестинцы называют Восточный Иерусалим столицей своего государства.