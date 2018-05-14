Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі

Рішення глави Білого дому Дональда Трампа щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю та перенесення туди посольства США є ризикованим дипломатичним кроком, який може спричинити початок жорстких протестів з боку палестинців.

14 травня в Єрусалимі офіційно відкриється посольство США, яке переносять із Тель-Авіва. Дипустанова спочатку функціонуватиме у будівлі консульства, а згодом переїде на нове місце.

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З нагоди цієї події в Єрусалим прилітела делегація зі Штатів, у складі якої – донька президента Америки Іванка Трамп. Відкриття амбасади США в Єрусалимі збігається зі святкуванням 70-річчя незалежності Ізраїля.



Церемонія відкриття посольства США в Єрусалимі, на якій присутні (зліва направо): прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, міністр фінансів США Стівен Мнучін, Іванка Трамп та її чоловік – радник американського президента Джаред Кушнер

Як повідомляє Le Figaro, Гватемала цього тижня теж збирається відкрити своє посольство у Святому місті. Між тим прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу напередодні закликав й інші країни "приєднатися до США та перемістити свої диппредставництва до Єрусалиму".

Міжнародне співтовариство, як зазначає кореспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Тетяна Хайд, висловлює стурбованість щодо відкриття посольства США в Єрусалимі. Так, в ЄС таке "переміщення" сприйняли із насторогою, а президент Палестинської автономії Махмуд Аббас взагалі вважає рішення Трампа "ляпасом століття".

Для Ізраїлю ця подія (відкриття посольства США в Єрусалимі – "24") – підтвердження його прав на місто, для палестинців – привід виплеснути гнів, адже вони також претендують на Єрусалим як на столицю своєї майбутньої держави,

– йдеться у статті.

Журналістка застерігає, що перенесення американської амбасади з Тель-Авіва може ще більше ускладнити процес мирного врегулювання конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами. "Десятки тисяч людей вийшли із протестами в Секторі Гази на кордоні з Ізраїлем, не виключені серйозні зіткнення", – наголошує Хайд.

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Схожу думку висловлює і британська The Times, зазначаючи, що цього тижня "Єрусалим буде іскрити від напруги", а глава Білого дому повинен показати готовність американців впоратися з "потенційно вибухонебезпечною кризою".

Очікуються запеклі протести у зв'язку з тим, що Сполучені Штати переводять в Єрусалим своє посольство. Цей жест повинен зміцнити відносини між Ізраїлем та адміністрацією Дональда Трампа. І це ризикована справа, яка за найкращого розкладу може розворушити напівмертвий мирний процес між ізраїльтянами і палестинцями. Якщо ж все піде не так, всьому регіону доведеться готуватися до нового циклу близькосхідних конфліктів,

– прогнозують автори публікації.

Тепер багато залежить від намірів і політичної стійкості президента Трампа, який, схоже, прагне вивести ситуацію з глухого кута, повернувши конфлікт до його витоків – необхідності для євреїв та арабів ділити між собою Святу землю і Святе місто, акцентує видання.



Палестинці продовжать запекло протестувати проти визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю

"Ізраїль, заспокоєний тим, що Єрусалим визнаний його столицею, і переконаний, що США твердо його підтримують, швидше за все піде на поступки палестинцям на сході Єрусалиму. Існує навіть надія, що ізраїльський уряд може скорегувати свою політику щодо поселень. (...) Однак адміністрація Трампа ще не представила обіцяний всеосяжний план з врегулювання численних непорозумінь. Замість цього вона робить ставку на зміну клімату в арабському світі", – пояснюють журналісти.

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Нагадаємо, в кінці минулого року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Американський президент в п'ятницю запевнив, що як і раніше вважає абсолютно правильним своє рішення про перенесення американського посольства в Єрусалим, не дивлячись на критику багатьох країн. Після визнання Сполученими Штатами Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.

У чому суть конфлікту навколо Єрусалиму? Ізраїль окупував східну частину Святого міста після війни 1967 року і вважає його своєю неподільною столицею. Міжнародне співтовариство цього не визнає і наполягає на тому, що статус міста повинен бути визначений в рамках палестино-ізраїльських мирних переговорів. Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію із закликом відмовитися від визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Відтак майже всі країні мають свої посольства у Ізраїлі в Тель-Авіві. Палестинці називають Східний Єрусалим столицею своєї держави.