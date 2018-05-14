Найкривавіший день: на кордоні Сектора Гази загинуло вже понад півсотні палестинців

Військові Ізраїлю були змушені відкрити вогонь на адміністративному кордоні Сектора Гази, у результаті чого загинуло 52 палестинців. Ще 2400 людей поранені. Протести спалахнули через перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Така кількість загиблих є найбільшою кількістю жертв за один день з часу початку серії акцій протестів з вимогою права на повернення до батьківських домівок в Ізраїлі, які розпочалися 30 березня, пише Reuters.

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Крім цього, Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що серед загиблих шестеро дітей, яким не виповнилося 18 років.

#BREAKING Toll from Gaza border clashes rises to 52 Palestinians killed: ministry — AFP news agency (@AFP) May 14, 2018

Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Він особисто планував прибути на відкриття дипустанови, але згодом відправив туди свою доньку Іванку. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.

Дивіться відео сутичок на кордоні Сектора Гази: