Найкривавіший день: на кордоні Сектора Гази загинуло вже понад півсотні палестинців
Військові Ізраїлю були змушені відкрити вогонь на адміністративному кордоні Сектора Гази, у результаті чого загинуло 52 палестинців. Ще 2400 людей поранені. Протести спалахнули через перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.
Така кількість загиблих є найбільшою кількістю жертв за один день з часу початку серії акцій протестів з вимогою права на повернення до батьківських домівок в Ізраїлі, які розпочалися 30 березня, пише Reuters.
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Крім цього, Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що серед загиблих шестеро дітей, яким не виповнилося 18 років.
Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Він особисто планував прибути на відкриття дипустанови, але згодом відправив туди свою доньку Іванку. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.
Дивіться відео сутичок на кордоні Сектора Гази: