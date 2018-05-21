Ще одна країна перенесла своє посольство до Єрусалима
Парагвай, слідом за США і Гватемалою, переніс своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима.
Про це повідомляє Reuters.
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Відомо, що на інавгураційній церемонії були присутні президент Парагваю Орасіо Картес і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
"Великий день для Ізраїлю. Великий день для Парагваю. Великий день для нашої дружби", – заявив Нетаньяху.
За його словами, Парагвай здобув "не тільки підтримку уряду, але і глибоку вдячність народу Ізраїлю".
Зазначається, що представник Організації визволення Палестини Ханан Ашраві засудив дії Парагваю.
Парагвай змовився з Ізраїлем, Сполученими Штатами та Гватемалою, щоб закріпити військову окупацію та закріпити долю окупованого Єрусалима,
– заявив Ашраві.
Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.