Ще одна країна перенесла своє посольство до Єрусалима

Парагвай, слідом за США і Гватемалою, переніс своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима.

Про це повідомляє Reuters.

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Відомо, що на інавгураційній церемонії були присутні президент Парагваю Орасіо Картес і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

"Великий день для Ізраїлю. Великий день для Парагваю. Великий день для нашої дружби", – заявив Нетаньяху.

За його словами, Парагвай здобув "не тільки підтримку уряду, але і глибоку вдячність народу Ізраїлю".

Зазначається, що представник Організації визволення Палестини Ханан Ашраві засудив дії Парагваю.

Парагвай змовився з Ізраїлем, Сполученими Штатами та Гватемалою, щоб закріпити військову окупацію та закріпити долю окупованого Єрусалима,

– заявив Ашраві.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.