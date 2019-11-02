Еще одна страна пожаловалась на скандальное заявление Макрона о "нелегальных бандах"

Эмануэль Макрон в своем интервью выступил со скандальным заявлением о "нелегальных украинских и болгарских бандах". Из-за неоднозначных слов президента вслед за Украиной и Болгария собирается направить ноту протеста в МИД Франции.

Глава болгарского МИД Екатерина Захариева поручила послу направить во французский МИД ноту протеста, сообщает издание БГНЕС.

К слову: Посол Франции разъяснил скандальное заявление Макрона об украинских мигрантах

Кроме того, посол Франции в Болгарии Флоренс Робин уже вызвана в болгарский МИД для дачи объяснений. Власти Болгарии считают такой шаг необходимым после слов Эммануэля Макрона.

Какую скандальное заявление сделал Макрона?

Французский лидер Эммануэль Макрон в своем интервью местному изданию сравнил "нелегальные украинские банды" с легальными туристами из африканских стран. В частности, он сказал, что "предпочитает легальных мигрантов Гвинеи или Кот-д'Ивуара, чем нелегальные банды из Украины или Болгарии".



Во Франции Макрона сразу же обвинили в попытке подыграть сторонникам правых взглядов и отобрать голоса у Мари Ле Пен на предстоящих президентских выборах.