Ще одна країна поскаржилася на скандальну заяву Макрона про "нелегальні банди"

Емануель Макрон у своєму інтерв'ю виступив зі скандальною заявою про "нелегальні українські та болгарські банди". Через неоднозначні слова президента услід за Україною і Болгарія збирається надіслати ноту протести до МЗС Франції.

Глава болгарського МЗС Катерина Захарієва доручила послу надіслати до французького МЗС ноту протесту, повідомляє видання БГНЕС.

До слова: Посол Франції роз'яснив скандальну заяву Макрона про українських мігрантів

Крім того, посол Франції у Болгарії Флоренс Робін вже викликана вже викликана до болгарського МЗС для дачі пояснень. Влада Болгарії вважає такий крок необхідним після слів Еммануеля Макрона.

Яку скандальну заяву зробив Макрон?Французький лідер Еммануель Макрон у своєму інтерв'ю місцевому виданню порівняв "нелегальні українські банди" з легальними туристами з африканських країн. Зокрема, він сказав, що "надає перевагу легальним мігрантам Гвінеї чи Кот-д'Івуару, аніж нелегальним бандам з України чи Болгарії".



У Франції Макрона одразу ж звинуватили у спробі підіграти прихильникам правих поглядів та відібрати голоси у Марі Ле Пен на майбутніх президентських виборах.