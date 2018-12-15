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      Еще одна страна признала западный Иерусалим столицей Израиля

      54 Читати новину українською
      Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
      Австралия признала Иерусалим столицей Израиля / EPA

      После внутреннего обсуждения и международных консультаций с союзниками правительство Австралии решило признать Иерусалим столицей Израиля.

      Об этом заявил премьер страны Скотт Моррисон, пишет NDTV.

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      "Австралия признает западный Иерусалим – место расположения Кнессета и многих государственных институтов – столицей Израиля", – сказал он в своей речи в Сиднее.

      О переносе посольства из Тель-Авива пока речи не идет. Однако в будущем Австралия планирует разместить безопасностный и торговый офис в Иерусалиме.

      Что такое Западный Иерусалим?​Это официально признанная территория Израиля. С ней в политической плоскости все хорошо. Проблема скорее с Восточным Иерусалимом. Большинство населения – арабы, которые считают Восточный Иерусалим будущей столицей палестинского государства. Однако именно эту часть Израиль единолично присоединил в свой состав в 1980 году. Мировое сообщество Восточный Иерусалим частью Израиля не признало, поэтому все государственные учреждения страны и расположены в Тель-Авиве.

      Моррисон отметил, что, несмотря на все, австралийское правительство признает стремление палестинского народа к собственной государственности со столицей в восточном Иерусалиме.

      Напомним, 6 декабря 2017 года Президент США Дональд Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей государства Израиль, несмотря на предостережения мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС. В мае США перенесли свое посольство в Иерусалим.

      Теги: Новости политики Новости Израиля Австралия
      Источник: 24 Канал
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