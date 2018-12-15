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      Ще одна країна визнала західний Єрусалим столицею Ізраїлю

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      Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю
      Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю / EPA

      Після внутрішнього обговорення та міжнародних консультацій із союзниками уряд Австралії вирішив визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

      Про це заявив прем’єр країни Скотт Моррісон, пише NDTV.

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      "Австралія визнає західний Єрусалим – місце розташування Кнесету та багатьох державних інститутів – столицею Ізраїлю", – сказав він у своїй промові у Сіднеї.

      Про перенесення посольства з Тель-Авіва поки не йдеться. Проте у майбутньому Австралія планує розмістити безпековий та торговий офіс в Єрусалимі.

      Що таке Західний Єрусалим? Це офіційно визнана територія Ізраїлю. З нею у політичній площині все добре. Проблема радше зі Східним Єрусалимом. Більшість населення – араби, які вважають Східний Єрусалим майбутньою столицею Палестинської держави. Проте саме цю частину Ізраїль одноосібно приєднав до свого складу у 1980 році. Світова спільнота Східний Єрусалим частиною Ізраїлю не визнала, тому всі державні установи країни і розташовані у Тель-Авіві.

      Моррісон наголосив, що, попри все, австралійський уряд визнає прагнення палестинського народу до власної державності зі столицею у східному Єрусалимі.

      Нагадаємо, 6 грудня 2017 року Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею держави Ізраїль, попри застереження мусульманських лідерів та союзників з країн ЄС. У травні США перенесли своє посольство до Єрусалиму.

      Теги: Новини політики Австралія Новини Ізраїля
      Джерело: 24 Канал
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