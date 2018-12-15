Ще одна країна визнала західний Єрусалим столицею Ізраїлю

Після внутрішнього обговорення та міжнародних консультацій із союзниками уряд Австралії вирішив визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це заявив прем’єр країни Скотт Моррісон, пише NDTV.

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"Австралія визнає західний Єрусалим – місце розташування Кнесету та багатьох державних інститутів – столицею Ізраїлю", – сказав він у своїй промові у Сіднеї.

Про перенесення посольства з Тель-Авіва поки не йдеться. Проте у майбутньому Австралія планує розмістити безпековий та торговий офіс в Єрусалимі.

Що таке Західний Єрусалим? Це офіційно визнана територія Ізраїлю. З нею у політичній площині все добре. Проблема радше зі Східним Єрусалимом. Більшість населення – араби, які вважають Східний Єрусалим майбутньою столицею Палестинської держави. Проте саме цю частину Ізраїль одноосібно приєднав до свого складу у 1980 році. Світова спільнота Східний Єрусалим частиною Ізраїлю не визнала, тому всі державні установи країни і розташовані у Тель-Авіві.

Моррісон наголосив, що, попри все, австралійський уряд визнає прагнення палестинського народу до власної державності зі столицею у східному Єрусалимі.

Нагадаємо, 6 грудня 2017 року Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею держави Ізраїль, попри застереження мусульманських лідерів та союзників з країн ЄС. У травні США перенесли своє посольство до Єрусалиму.