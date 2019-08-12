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      Россияне готовятся к очередной волне протестов в Москве

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      Российская оппозиция после безуспешной акции в минувшую субботу хочет провести еще одну. Но на этот раз согласованную. То есть, чтобы митингующим снова выделили территорию, в пределах которой они могут скандировать лозунги. А если будут двигаться дальше – их в очередной раз смогут задержать.

      В Москве депутаты, которые были соорганизаторами митинга 10 августа, подали в мэрию заявку на согласование новой акции протеста. Провести шествие по бульварам российской столицы планируют 17 августа.

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      Заявленное количество участников – до 30 тысяч человек. Московская мэрия согласия пока не дала. Тем временем незарегистрированный кандидат в Московскую гордуму Илья Яшин обратился в ЦИК с предложением перенести выборы с 8 сентября на конец осени. А также разрешить оппозиции принять участие в выборах.

      В российском ЦИК отреагировали быстро и традиционно – отказом. Напомним, что согласованный митинг оппозиции состоялся в минувшую субботу на проспекте Сахарова. Он стал одним из самых массовых за последние годы. По информации организации "Белый счетчик", на улицы вышли 60 тысяч человек.


      ​Митинг в Москве

      А вот московская полиция насчитала втрое меньшее количество.

      Участники требовали:

      • допустить независимых кандидатов к местным выборам в Москве;
      • освободить фигурантов дела о "массовых беспорядках" после акции 27 июля в Москве.

      В эту же субботу после основного митинга некоторые решились пойти к администрации президента. Там и начались задержания. В автозаки посадили более ста протестующих.


      По информации организации "Белый счетчик", на улицы вышли 60 тысяч человек

      Федеральные каналы страны-агрессора делали акценты на том, что на акции были рэперы, так что, мол, молодежь шла на концерт, а не на митинг. В тот же день российский президент находился в оккупированном Крыму. Поэтому центральные каналы России показывали пропагандистские пятиминутные сюжеты.

      К слову, несколько предыдущих акций протеста в России не согласовывали. 27 июля в Москве задержали более тысячи человек.

      Почему в России взрываются протесты?Так люди поддерживают кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы.

      Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

      Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

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      12 августа
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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Владимир Путин Новости России Полиция столкновения Протесты Протесты в Москве Беспорядки ЦИК
      Источник: 24 канал
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