Россияне готовятся к очередной волне протестов в Москве

Российская оппозиция после безуспешной акции в минувшую субботу хочет провести еще одну. Но на этот раз согласованную. То есть, чтобы митингующим снова выделили территорию, в пределах которой они могут скандировать лозунги. А если будут двигаться дальше – их в очередной раз смогут задержать.

В Москве депутаты, которые были соорганизаторами митинга 10 августа, подали в мэрию заявку на согласование новой акции протеста. Провести шествие по бульварам российской столицы планируют 17 августа.

Читайте также: На активистку в России могут открыть дело, потому что считает правоохранителей бессовестными

Заявленное количество участников – до 30 тысяч человек. Московская мэрия согласия пока не дала. Тем временем незарегистрированный кандидат в Московскую гордуму Илья Яшин обратился в ЦИК с предложением перенести выборы с 8 сентября на конец осени. А также разрешить оппозиции принять участие в выборах.

В российском ЦИК отреагировали быстро и традиционно – отказом. Напомним, что согласованный митинг оппозиции состоялся в минувшую субботу на проспекте Сахарова. Он стал одним из самых массовых за последние годы. По информации организации "Белый счетчик", на улицы вышли 60 тысяч человек.



​Митинг в Москве

А вот московская полиция насчитала втрое меньшее количество.

Участники требовали:



• допустить независимых кандидатов к местным выборам в Москве;

• освободить фигурантов дела о "массовых беспорядках" после акции 27 июля в Москве.

В эту же субботу после основного митинга некоторые решились пойти к администрации президента. Там и начались задержания. В автозаки посадили более ста протестующих.



По информации организации "Белый счетчик", на улицы вышли 60 тысяч человек

Федеральные каналы страны-агрессора делали акценты на том, что на акции были рэперы, так что, мол, молодежь шла на концерт, а не на митинг. В тот же день российский президент находился в оккупированном Крыму. Поэтому центральные каналы России показывали пропагандистские пятиминутные сюжеты.

К слову, несколько предыдущих акций протеста в России не согласовывали. 27 июля в Москве задержали более тысячи человек.

Почему в России взрываются протесты?Так люди поддерживают кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы.



Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.