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      Росіяни готуються до чергової хвилі протестів у Москві

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      Російська опозиція після безуспішної акції минулої суботи хоче провести ще одну. Але на цей раз узгоджену. Тобто, щоб мітингувальникам знову виділили територію, у межах якої вони можуть скандувати гасла. А якщо будуть рухатись далі – їх вкотре зможуть затримати.

      У Москві депутати, які були співорганізаторами мітингу 10 серпня, подали у мерію заявку на узгодження нової акції протесту. Провести ходу бульварами російської столиці планують 17 серпня.

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      Заявлена кількість учасників – до 30 тисяч людей. Московська мерія згоди поки не дала. Тим часом незареєстрований кандидат у Московську міськдуму Ілля Яшин звернувся до ЦВК з пропозицією перенести вибори з 8 вересня на кінець осені. А також дозволити опозиції взяти участь у виборах.

      У російському ЦВК відреагували швидко і традиційно – відмовою. Нагадаємо, що узгоджений мітинг опозиції відбувся минулої суботи на проспекті Сахарова. Він став одним з найбільш масових за останні роки. За інформацією організації "Білий лічильник", на вулиці вийшли 60 тисяч людей.


      Мітинг у Москві

      А от московська поліція нарахувала втричі меншу кількість.

      Учасники вимагали:

      • допустити незалежних кандидатів до місцевих виборів у Москві;
      • звільнити фігурантів справи про "масові заворушення" після акції 27 липня в Москві.

      Цієї ж суботи після основного мітингу дехто наважився піти до адміністрації президента. Там і розпочались затримання. До автозаків посадили понад сто протестувальників.


      За інформацією організації "Білий лічильник", на вулиці вийшли 60 тисяч людей

      Федеральні канали країни-агресора робили акценти на тому, що на акції були репери, то ж, мовляв, молодь йшла на концерт, а не на мітинг. Того ж дня російський президент перебував в окупованому Криму. Тож центральні канали Росії показували пропагандистські п'ятихвилинні сюжети.

      До слова, кілька попередніх акцій протесту у Росії не узгоджували. 27 липня у Москві затримали понад тисячу людей.

      Чому у Росії вибухають протести?Так люди підтримують кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви.

      Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Протести Новини Росії Сутички Поліція ЦВК Заворушення Протести в Москві Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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