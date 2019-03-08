Еще одно из государств мира может изменить свое название

Изменить свое название могут острова Кука. Соответствующее предложение выдвинул специальный комитет, его уже поддержал вице-премьер государства Марк Браун.

По словам вице-премьера, прежде всего нужно узнать, что думают о таких изменениях местные жители, отметили в Telegraph.

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Представители оппозиции поддержали идею о переименовании, и отметили, что взгляды избирателей, вероятно, распределятся равномерно.

Что известно про Острова Кука?

В состав территории входят 15 островов, 3 из которых не имеют постоянных жителей. Названные в честь английского путешественника Джеймса Кука. В 1888 году острова перешли под протекторат Британской империи, а в 1901 году были переданы под управление Новой Зеландии. В 1965 году Острова Кука стали автономным государственным образованием в содружестве с Новой Зеландией.

Острова Кука – одно из госудрств, куда граждане Украины могут поехать без визы и находиться там до 31 дней, имея с собой действующий загранпаспорт.

Специальный комитет уже рассматривает более 60 вариантов названия и одноиз них в апреле представит правительство.



Острова назвали в честь английского исследователя Джеймса Кука

В комитете убеждены, что в новом названии обязательно должны найти отражение христианская вера и наследие маори. Среди предложенных вариантов – Ранджароа, что означает "любовь с небес" и Рароатуа, в переводе – "мы стоим под Богом".

Нам навязали эту название (Острова Кука – ред. 24 канала). Пришло время выбрать свое, на родном языке,

– отметил председатель комитета Дэнни Матароа.

По его словам, переименование может длиться до двух лет. Вероятно, что в стране проведут референдум.

Отметим, что это не первая попытка переименовать острова Кука, сделать это уже пытались в 1990-х годах. Однако тогда жители страны не поддержали такое предложение.