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      Еще одно из государств мира может изменить свое название

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      Острова Кука
      Острова Кука / Фото из открытых источников

      Изменить свое название могут острова Кука. Соответствующее предложение выдвинул специальный комитет, его уже поддержал вице-премьер государства Марк Браун.

      По словам вице-премьера, прежде всего нужно узнать, что думают о таких изменениях местные жители, отметили в Telegraph.

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      Представители оппозиции поддержали идею о переименовании, и отметили, что взгляды избирателей, вероятно, распределятся равномерно.

      Что известно про Острова Кука?
      В состав территории входят 15 островов, 3 из которых не имеют постоянных жителей. Названные в честь английского путешественника Джеймса Кука. В 1888 году острова перешли под протекторат Британской империи, а в 1901 году были переданы под управление Новой Зеландии. В 1965 году Острова Кука стали автономным государственным образованием в содружестве с Новой Зеландией.

      Острова Кука – одно из госудрств, куда граждане Украины могут поехать без визы и находиться там до 31 дней, имея с собой действующий загранпаспорт.

      Специальный комитет уже рассматривает более 60 вариантов названия и одноиз них в апреле представит правительство.


      Острова назвали в честь английского исследователя Джеймса Кука

      В комитете убеждены, что в новом названии обязательно должны найти отражение христианская вера и наследие маори. Среди предложенных вариантов – Ранджароа, что означает "любовь с небес" и Рароатуа, в переводе – "мы стоим под Богом".

      Нам навязали эту название (Острова Кука – ред. 24 канала). Пришло время выбрать свое, на родном языке,
      – отметил председатель комитета Дэнни Матароа.

      По его словам, переименование может длиться до двух лет. Вероятно, что в стране проведут референдум.

      Отметим, что это не первая попытка переименовать острова Кука, сделать это уже пытались в 1990-х годах. Однако тогда жители страны не поддержали такое предложение.

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      Источник: 24 Канал
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