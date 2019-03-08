Ще одна з держав світу може змінити свою назву

Змінити свою назву можуть острови Кука. Відповідну пропозицію висунув спеціальний комітет, її вже підтримав віце-прем'єр держави Марк Браун.

За словами віце-прем'єра, перш за все потрібно дізнатися, що думають про такі зміни місцеві мешканці, зазначили у Telegraph.

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Представники опозиції підтримали ідею про перейменування, та зауважили, що погляди виборців, ймовірно, розподіляться рівномірно.

Що відомо про Острови Кука?До складу території входять 15 островів, 3 з яких не мають постійних мешканців. Названі на честь англійського мандрівника Джеймса Кука. У 1888 році острови перейшли під протекторат Британської імперії, а у 1901 році були передані під управління Нової Зеландії. У 1965 році Острови Кука стали автономним державним утворенням у співдружності з Новою Зеландією.



Острови Кука – одна з країн, куди громадяни України можуть поїхати без візи й перебувати там до 31 днів, маючи з собою чинний закордонний паспорт.

Спеціальний комітет вже розглядає понад 60 варіантів назви й один з них презентує уряду у квітні.



Острови назвали на честь англійського дослідника Джеймса Кука

У комітеті переконані, що у новій назві обов'язково повинні знайти відображення християнська віра та спадщина маорі. Серед запропонованих варіантів – Ранджароа, що означає "любов із небес" та Рароатуа, у перекладі – "ми стоїмо під Богом".

Нам нав'язали цю назву (Острови Кука – ред. 24 канал). Настав час обрати власну, рідною мовою,

– зазначив голова комітету Денні Матароа.

За його словами, перейменування може тривати до двох років. Ймовірно, що у країні проведуть референдум.

Зазначимо, що це – не перша спроба перейменувати острови Кука, зробити це вже намагалися у 1990-х роках. Проте тоді мешканці країни не підтримали таку пропозицію.