Еще одно смертельное ДТП с полицейскими: двое погибших, лейтенант в больнице
В одном из сел в Волынской области произошла трагическая авария с участием полицейских. Водитель и его пассажир погибли, еще один работник полиции находится в больнице.
ДТП произошло около 10 утра 6 апреля. Работник местного отдела полиции в Волынской области, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ГБР.
Ранее В ДТП на Львовщине погибли двое молодых полицейских: фото
Милиционер и пассажир на переднем сиденье погибли на месте аварии. Удалось выжить пассажиру на заднем сидении – он также работник полиции, его доставили в больницу.
Полицейский врезался на скорости в дерево
Следователи территориального управления ГБР во Львове начали расследование дела по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, утром 6 апреля сообщили о смертельной ДТП с полицейскими во Львовской области: погибли двое 19-летних парней – капрал полиции Игорь Цюпка и младший инспектор-кинолог Юрий Савка.
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