Еще одно смертельное ДТП с полицейскими: двое погибших, лейтенант в больнице

В одном из сел в Волынской области произошла трагическая авария с участием полицейских. Водитель и его пассажир погибли, еще один работник полиции находится в больнице.

ДТП произошло около 10 утра 6 апреля. Работник местного отдела полиции в Волынской области, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ГБР.

Ранее В ДТП на Львовщине погибли двое молодых полицейских: фото

Милиционер и пассажир на переднем сиденье погибли на месте аварии. Удалось выжить пассажиру на заднем сидении – он также работник полиции, его доставили в больницу.



Полицейский врезался на скорости в дерево

Следователи территориального управления ГБР во Львове начали расследование дела по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, утром 6 апреля сообщили о смертельной ДТП с полицейскими во Львовской области: погибли двое 19-летних парней – капрал полиции Игорь Цюпка и младший инспектор-кинолог Юрий Савка.