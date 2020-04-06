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      Еще одно смертельное ДТП с полицейскими: двое погибших, лейтенант в больнице

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      Авария произошла на Волынщине / фото ГБР

      В одном из сел в Волынской области произошла трагическая авария с участием полицейских. Водитель и его пассажир погибли, еще один работник полиции находится в больнице.

      ДТП произошло около 10 утра 6 апреля. Работник местного отдела полиции в Волынской области, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ГБР.

      Ранее В ДТП на Львовщине погибли двое молодых полицейских: фото

      Милиционер и пассажир на переднем сиденье погибли на месте аварии. Удалось выжить пассажиру на заднем сидении – он также работник полиции, его доставили в больницу.


      Полицейский врезался на скорости в дерево

      Следователи территориального управления ГБР во Львове начали расследование дела по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

      Напомним, утром 6 апреля сообщили о смертельной ДТП с полицейскими во Львовской области: погибли двое 19-летних парней – капрал полиции Игорь Цюпка и младший инспектор-кинолог Юрий Савка.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Криминал Жертвы Аварии и ДТП Волынь Государственное бюро расследований
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