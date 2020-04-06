Ще одна смертельна ДТП з поліцейськими: двоє загиблих, лейтенант у лікарні

В одному з сіл у Волинській області сталася трагічна аварія за участі поліцейських. Водій і його пасажир загинули, ще один працівник поліції перебуває у лікарні.

ДТП сталася близько 10 ранку 6 квітня. Працівник місцевого відділу поліції у Волинській області, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево, повідомили у пресслужбі ДБР.

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Правоохоронець та пасажир на передньому сидінні загинули на місці аварії. Вдалося вижити пасажиру на задньому сидінні – він також працівник поліції, його доставили в лікарню.



Поліцейський врізався на швидкості у дерево

Слідчі територіального управління ДБР у Львові розпочали розслідування справи за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, вранці 6 квітня повідомили про смертельну ДТП з поліцейськими на Львівщині: загинули двоє 19-річних хлопців – капрал поліції Ігор Цюпка та молодший інспектор-кінолог Юрій Савка.