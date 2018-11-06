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      Еще одну страну Европы всколыхнули сильные землетрясения

      109 Читати новину українською
      В Грузии произошли два землетрясения
      В Грузии произошли два землетрясения / Фото из открытых источников

      Утром 6 ноября западную часть Грузии всколыхнули два землетрясения. Жители региона ощутили подземные толчки с разницей в три минуты.

      Об этом со ссылкой на данные Национального центра сейсмического мониторинга сообщают "Новости-Грузия".

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      Первое землетрясение произошло в 5:17 по тбилисскому времени в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. Сила его толчков составила 5,1 балла, а эпицентр был расположен в 14 километрах к юго-востоку от города Оои.

      По предварительным данным, пострадавших и разрушениях в результате стихии нет.

      Добавим, что 5 ноября в 17:36 по местному времени подземные толчки были зафиксированы в Тбилиси, в районе Глдани-Надзаладеви.

      Напомним, в ночь на 4 ноября в Ионическом море у берегов Греции произошли три землетрясения магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9 баллов. Все подземные толчки произошли в течение получаса. В результате стихии на острове Закинф было нарушено электроснабжение, а на островке Строфадиа частично обвалился монастырь Преображения Господня.

      Теги: Землетрясение Стихийный бедствия Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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