Ще одну країну Європи сколихнули сильні землетруси

Вранці 6 листопада західну частину Грузії сколихнули два землетруси. Жителі регіону відчули підземні поштовхи з різницею у три хвилини.

Про це з посиланням на дані Національного центру сейсмічного моніторингу повідомляють "Новини-Грузія".

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Перший землетрус стався о 5:17 за тбіліським часом у регіоні Рача-Лечхумі – Квемо Сванеті. Сила його поштовхів сягнула 5,1 бала, а епіцентр був розташований за 14 кілометрів на південний схід від міста Оні.

За попередніми даними, постраждалих і руйнування внаслідок стихії немає.

Додамо, що 5 листопада о 17:36 за місцевим часом підземні поштовхи були зафіксовані у Тбілісі, у районі Глдані-Надзаладеві.

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада в Іонічному морі біля берегів Греції сталися три землетруси магнітудою 3,5, 4,7 і 4,9 балів. Усі підземні поштовхи сталися упродовж півгодини. У результаті стихії на острові Закінф було порушено електропостачання, а на острівці Строфадіа частково обвалився монастир Преображення Господнього.