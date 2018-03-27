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Еще в одном украинском городе исчезнут маршрутки

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Тернополь отказывается от маршруток
Тернополь отказывается от маршруток / Соцсети

Тернопольский городской совет принял решение: вместо маршруток в городе появятся большие автобусы. Произойдет это благодаря договору лизинга, который должно заключить коммунальное предприятие "Тернопольэлектротранс".

Об этом сообщает "Левый берег".

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Как рассказал мэр Тернополя Сергей Надал, таким образом в городе будут работать 110-120 больших автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест.

"Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу", – убеждает мэр.

Добавим, что первые большие автобусы, вероятно, выйдут на маршрут через несколько месяцев.

Напомним, 22 марта Львовский горсовет поддержал петицию о полном отказе от малых автобусов – так называемых маршруток и организацию перевозок электротранспортом и удобными крупногабаритными автобусами. Планируется, что за пять лет Львов перейдет на большие автобусы и электротранспорт.

Теги: Новости Украины Новости политики Транспорт Тернополь
Источник: 24 Канал
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