В Николаеве произошел транспортный коллапс из-за забастовки водителей маршруток
Жители Николаева в понедельник, 26 марта, едва добрались до работы. А все потому, что водители маршруток бастуют. Они требуют повысить плату за проезд.
Сейчас проезд в николаевских маршрутках стоит 4 гривны, водители же требуют увеличить оплату проезда до 5-ти, передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.
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От забастовки пострадал не весь город, однако есть районы, где очередь на маршрутку растянулась на полсотни человек.
В горсовете на событие уже отреагировали и создали рабочую группу, которая должна выяснить, обоснованно ли водители маршруток требуют повышения тарифов, и искать диалог с предприятиями-перевозчиками.
Источник: 24 Канал
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