У Миколаєві стався транспортний колапс через страйк водіїв маршруток

Жителі Миколаєва заледве у понеділок, 26 березня, дісталися до роботи. А все тому, що водії маршруток страйкують. Вони вимагають підвищити плату за проїзд.

Наразі проїзд у миколаївських маршрутках коштує 4 гривні, водії ж вимагають збільшити оплату проїзду до 5-ти, передає кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Читайте також: У Миколаєві горів тролейбус, який був у депо

Від страйку постраждало не все місто, проте є райони, де черга на маршрутку розтягнулась на півсотні людей.

У міськраді на події вже відреагували і створили робочу групу, яка має з'ясувати, чи обґрунтовано водії маршруток вимагають підвищення тарифів, та шукатиме діалог з підприємствами-перевізниками.