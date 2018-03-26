У Миколаєві стався транспортний колапс через страйк водіїв маршруток
Жителі Миколаєва заледве у понеділок, 26 березня, дісталися до роботи. А все тому, що водії маршруток страйкують. Вони вимагають підвищити плату за проїзд.
Наразі проїзд у миколаївських маршрутках коштує 4 гривні, водії ж вимагають збільшити оплату проїзду до 5-ти, передає кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
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Від страйку постраждало не все місто, проте є райони, де черга на маршрутку розтягнулась на півсотні людей.
У міськраді на події вже відреагували і створили робочу групу, яка має з'ясувати, чи обґрунтовано водії маршруток вимагають підвищення тарифів, та шукатиме діалог з підприємствами-перевізниками.
Джерело: 24 Канал
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