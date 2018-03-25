У Миколаєві горів тролейбус, який був у депо
Пожежа сталася 24 березня в тролейбусному депо №3 по вулиці Будівельників міста Миколаєва.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"По приїзду встановлено, що пожежа виникла в тролейбусі, коли той знаходився в приміщенні депо на обслуговуванні. Через щільне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання", – йдеться у повідомленні.
При з'ясуванні обставин стало відомо, що внаслідок події жінка-водій отримала незначну травму ноги та надихалась продуктами горіння. Наразі постраждалу доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги.
У Миколаєві горіло тролейбусне депо
Пожежа виникла в тролейбусі, коли той знаходився в приміщенні депо на обслуговуванні
До гасіння депо було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 17 чоловік особового складу
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