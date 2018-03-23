19:02
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-12°C
1°C -12°C
  • субота
    2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

В миколаївському СІЗО знайшли мертвим фігуранта у справі кримінального авторитета "Мультика"

563 Читать новость на русском
Затримання
Затримання "Мультика" / nikvesti.com

23 березня 2018 року об 11:30 у слідчому ізоляторі Миколаєва знайшли тіло Дмитра Леонова, підозрюваного у справі за участю кримінального авторитета "Мультика".

Про це інформує прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Читайте також: В Україні виявили злочинну групу, яка десять років підробляла паспорти: деталі

За даними правоохоронців, на тілі підозрюваного Дмитра Леонова не знайдено явних ознак насильницької смерті. У зв'язку зі смертю поліція розпочала кримінальне провадження за статею про умисне вбивство без кваліфікуючих ознак. Також з метою перевірки законності виконання співробітниками службових обов’язків прокуратура розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 Кримінального Кодексу України – службова недбалість.

Дмитро Леонов був фігурантом у справі організованого злочинного угруповання, яке контролювало діяльність політичних партій та впливало на ухвалення рішень державними та місцевими чиновниками. У серпні 2017 року у Миколаєві було затримано 5 членів цієї групи, в тому числі Дмитра Леонова та Михайла Тітова. Останній відомий у кримінальному середовищі як "Мультик".

Читайте також: Льотчик Волошин покінчив з життям через тендерні махінації Савченка, – журналіст

Членам злочинного угруповання інкримінували ряд тяжких злочинів, а саме: незаконне заволодіння транспортом, незаконне позбавлення волі, вимагання, незаконне поводження зі зброєю, перевезення та збут наркотичних засобів, заволодіння майном підприємств шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, підробка документів.

Нагадаємо, 31 серпня Жовтневий райсуд Маріуполя Донецької області заарештував без права внесення застави кримінального авторитета Михайла Тітова.

Теги: Кримінальні новини Новини Миколаєва Шахрайство ГПУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
сьогодні, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
28
З-під матрацу – на благо своє та економіки: що корисно знати про корпоративні облігації
сьогодні, 18:01 З-під матрацу – на благо своє та економіки: що корисно знати про корпоративні облігації
Яніна Ткачук 142
В яких регіонах України святкувати Великдень найдешевше: дані науковців
сьогодні, 17:02 В яких регіонах України святкувати Великдень найдешевше: дані науковців
409
У Савченко высокие покровители и уже очень давно
сьогодні, 17:02 У Савченко высокие покровители и уже очень давно
Блог Соцмережі 3924
Нульова декларація: влада знайшла спосіб узаконити награбовані статки
сьогодні, 16:04 Нульова декларація: влада знайшла спосіб узаконити награбовані статки
Олександра Дрік 870
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук