В миколаївському СІЗО знайшли мертвим фігуранта у справі кримінального авторитета "Мультика"

23 березня 2018 року об 11:30 у слідчому ізоляторі Миколаєва знайшли тіло Дмитра Леонова, підозрюваного у справі за участю кримінального авторитета "Мультика".

Про це інформує прес-служба прокуратури Миколаївської області.

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За даними правоохоронців, на тілі підозрюваного Дмитра Леонова не знайдено явних ознак насильницької смерті. У зв'язку зі смертю поліція розпочала кримінальне провадження за статею про умисне вбивство без кваліфікуючих ознак. Також з метою перевірки законності виконання співробітниками службових обов’язків прокуратура розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 Кримінального Кодексу України – службова недбалість.

Дмитро Леонов був фігурантом у справі організованого злочинного угруповання, яке контролювало діяльність політичних партій та впливало на ухвалення рішень державними та місцевими чиновниками. У серпні 2017 року у Миколаєві було затримано 5 членів цієї групи, в тому числі Дмитра Леонова та Михайла Тітова. Останній відомий у кримінальному середовищі як "Мультик".

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Членам злочинного угруповання інкримінували ряд тяжких злочинів, а саме: незаконне заволодіння транспортом, незаконне позбавлення волі, вимагання, незаконне поводження зі зброєю, перевезення та збут наркотичних засобів, заволодіння майном підприємств шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, підробка документів.

Нагадаємо, 31 серпня Жовтневий райсуд Маріуполя Донецької області заарештував без права внесення застави кримінального авторитета Михайла Тітова.