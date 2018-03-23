В николаевском СИЗО нашли мертвым фигуранта по делу криминального авторитета "Мультика"

23 марта 2018 года в 11:30 в следственном изоляторе Николаева нашли тело Дмитрия Леонова, подозреваемого по делу с участием криминального авторитета "Мультика".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

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По данным правоохранителей, на теле подозреваемого Дмитрия Леонова не найдено явных признаков насильственной смерти. В связи со смертью полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве без квалифицирующих признаков. Также с целью проверки законности выполнения сотрудниками служебных обязанностей прокуратура начала уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного Кодекса Украины – служебная халатность.

Дмитрий Леонов был фигурантом по делу организованной преступной группировки, которая контролировала деятельность политических партий и влияла на принятие решений государственными и местными чиновниками. В августе 2017 года в Николаеве были задержаны 5 членов этой группы, в том числе Дмитрий Леонов и Михаил Титов. Последний известен в криминальной среде как "Мультик".

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Членам преступной группировки инкриминировали ряд тяжких преступлений, а именно: незаконное завладение транспортом, незаконное лишение свободы, вымогательство, незаконное обращение с оружием, перевозка и сбыт наркотических средств, завладение имуществом предприятий мошенническим путем в особо крупных размерах, подделка документов.

Напомним, 31 августа Октябрьский райсуд Мариуполя Донецкой области арестовал без права внесения залога криминального авторитета Михаила Титова.