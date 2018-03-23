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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

В Україні виявили злочинну групу, яка десять років підробляла паспорти: деталі

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Впіймали злочинців, які підробляли документи
Впіймали злочинців, які підробляли документи / Фото з соцмереж

На Миколаївщини викрили групу осіб, які підробляли паспорти громадян України – зовнішні та внутрішні.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що зловмисників затримали 22 березня. До складу злочинної групи входили щонайменше шестеро осіб.

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Зокрема, серед затриманих є екс-співробітник міграційної служби, громадянин Республіки Молдова, мешканець Київської області та двоє мешканців Миколаївщини.

Зловмисники формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів – довідки про не судимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо.

Сарган додала, що затримані займались злочинною діяльністю близько 10 років. Наразі триває розслідування.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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