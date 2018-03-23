В Україні виявили злочинну групу, яка десять років підробляла паспорти: деталі
На Миколаївщини викрили групу осіб, які підробляли паспорти громадян України – зовнішні та внутрішні.
Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
Вона зазначила, що зловмисників затримали 22 березня. До складу злочинної групи входили щонайменше шестеро осіб.
Зокрема, серед затриманих є екс-співробітник міграційної служби, громадянин Республіки Молдова, мешканець Київської області та двоє мешканців Миколаївщини.
Зловмисники формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів – довідки про не судимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо.
Сарган додала, що затримані займались злочинною діяльністю близько 10 років. Наразі триває розслідування.