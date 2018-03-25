В Николаеве горел троллейбус, который был в депо

Пожар произошел 24 марта в троллейбусном депо №3 по улице Строителей города Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"По приезду установлено, что пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания", – говорится в сообщении.

При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и отравилась продуктами горения. Сейчас пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи.



В Николаеве горело троллейбусное депо

Пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании