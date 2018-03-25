13:08
25 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
3°C -14°C
  • понедельник
    4°C -6°C
  • вторник
    5°C -3°C
  • среда
    0°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Николаеве горел троллейбус, который был в депо

29 Читати новину українською
В Николаеве горело троллейбусное депо
В Николаеве горело троллейбусное депо / Фото пресс-службы ГСЧС

Пожар произошел 24 марта в троллейбусном депо №3 по улице Строителей города Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: В николаевском СИЗО нашли мертвым фигуранта по делу криминального авторитета "Мультика"

"По приезду установлено, что пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания", – говорится в сообщении.

При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и отравилась продуктами горения. Сейчас пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи.


В Николаеве горело троллейбусное депо

Пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании


К тушению депо было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава

Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС Новости Николаева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 12:01 "Неудачный эксперимент" – почему иностранные инвесторы не хотят вести бизнес в Украине
Ілля Кенігштейн 202
сегодня, 10:29 "Усі гроші світу" або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів
Юлія Ліпенцева 533
Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
сегодня, 08:43 Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
Ольга Черненко 1679
Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
сегодня, 05:18 Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
Блог Медіа 3734
Чому Порошенко боїться створення Антикорсуду в Україні
24 марта, 23:00 Чому Порошенко боїться створення Антикорсуду в Україні
Віталій Шабунін 676
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Кем на самом деле является новый глава Конституционного суда
 21 февраля , 16:54
Мила Кунис показала стройные ноги в модной съемке: фото
 6 ноября 2017 , 23:03
Молодые актеры с особыми потребностями не могут попасть на конкурс фестиваля
 сегодня , 11:50
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук