В Николаеве горел троллейбус, который был в депо
Пожар произошел 24 марта в троллейбусном депо №3 по улице Строителей города Николаева.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"По приезду установлено, что пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания", – говорится в сообщении.
При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и отравилась продуктами горения. Сейчас пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи.
В Николаеве горело троллейбусное депо
Пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании
К тушению депо было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава
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