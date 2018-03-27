Ще в одному українському місті зникнуть маршрутки

Тернопільська міська рада ухвалила рішення, завдяки якому замість маршруток у місті з'являться великі автобуси. Станеться це завдяки договору лізингу, яке має укласти комунальне підприємство "Тернопільелектротранс".

Про це повідомляє "Лівий берег".

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Як розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, таким чином у місті працюватимуть 110-120 великих автобусів на газі, розрахованих на 80-100 місць.

"Це, по-перше, здешевить їхню експлуатацію. По-друге, значно покращить екологічну ситуацію в місті через зменшення викидів в атмосферу", – переконує мер.

Додамо, що перші великі автобуси, імовірно, вийдуть на маршрут за кілька місяців.

Нагадаємо, 22 березня Львівська міськрада підтримала петицію про повну відмову від малих автобусів – так званих маршруток і організацію перевезень електротранспортом та зручними великогабаритними автобусами. Заплановано, що за п'ять років Львів перейде на великі автобуси та електротранспорт.