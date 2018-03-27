00:52
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-3°C
1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
  • субота
    5°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Ще в одному українському місті зникнуть маршрутки

169 Читать новость на русском
Тернопіль відмовляється від маршруток
Тернопіль відмовляється від маршруток / Соцмережі

Тернопільська міська рада ухвалила рішення, завдяки якому замість маршруток у місті з'являться великі автобуси. Станеться це завдяки договору лізингу, яке має укласти комунальне підприємство "Тернопільелектротранс".

Про це повідомляє "Лівий берег".

Читайте також: У Миколаєві стався транспортний колапс через страйк водіїв маршруток

Як розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, таким чином у місті працюватимуть 110-120 великих автобусів на газі, розрахованих на 80-100 місць.

"Це, по-перше, здешевить їхню експлуатацію. По-друге, значно покращить екологічну ситуацію в місті через зменшення викидів в атмосферу", – переконує мер.

Додамо, що перші великі автобуси, імовірно, вийдуть на маршрут за кілька місяців.

Нагадаємо, 22 березня Львівська міськрада підтримала петицію про повну відмову від малих автобусів – так званих маршруток і організацію перевезень електротранспортом та зручними великогабаритними автобусами. Заплановано, що за п'ять років Львів перейде на великі автобуси та електротранспорт.

Теги: Новини України Транспорт Тернопіль Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук