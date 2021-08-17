Администрация СИЗО принципиально игнорирует жалобы Есипенко и не позволяет ему получить медицинскую помощь. Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой касаемо этой ситуации.

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У крымского политзаключенного Есипенко начались проблемы со здоровьем

После причиненных Есипенко пыток у пленника Кремля ухудшилось состояние здоровья.

Как написала Людмила Денисова, российская администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение здоровья Владислава Есипенко. Необходимой медицинской помощи он не получает.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что необеспечение квалифицированной медицинской помощи:

Является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.

И нарушением статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Украинский омбудсмен обратилась к российскому – Татьяне Москальковой – с требованием немедленно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и медицинскую помощь.

Коротко о деле Есипенко в оккупированном Крыму

Владислава Есипенко держат в СИЗО в оккупированном Россией Крыму. Внештатного журналиста "Крим.Реалии" ("Радио Свобода") обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ, хранении оружия и могут посадить на срок от 5 до 12 лет.

Схватили Есипенко оккупанты 10 марта 2021 года, потому что журналист якобы собирал информацию "в интересах спецслужб Украины", а еще и имел самодельное взрывное устройство.

Текст публикации Людмилы Денисовой в фейсбуке:

Обеспокоенная ухудшением состояния здоровья незаконно удерживаемого в СИЗО №1 города Симферополя во временно оккупированном Крыму гражданина Украины Владислава Есипенко.

У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь, что стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали.

Администрация СИЗО цинично игнорирует ухудшение состояния здоровья нашего соотечественника и не предоставляет необходимой медицинской помощи.

Необеспечение квалифицированной медпомощи является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении.

Призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав Владислава Есипенко и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы временно оккупированного Крыма и РФ.