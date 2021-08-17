Адміністрація СІЗО принципово ігнорує скарги Єсипенка й не дозволяє йому отримати медичну допомогу. Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової щодо цієї ситуації.

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У кримського політв’язня Єсипенка почалися проблеми зі здоров’ям

Після завданих Єсипенку тортур у бранця Кремля погіршився стан здоров'я.

Як написала Людмила Денісова, російська адміністрація СІЗО цинічно ігнорує погіршення здоров'я Владислава Єсипенка. Необхідної медичної допомоги він не отримує.

Уповноважена з прав людини наголосила, що незабезпечення кваліфікованої медичної допомоги:

Є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини й основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження.

І порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

Українська омбудсменка звернулася до російської – Тетяни Москалькової – з вимогою негайно забезпечити Владиславу Єсипенку медичне обстеження і медичну допомогу.

Коротко про справу Єсипенка в окупованому Криму

Владислава Єсипенка тримають у СІЗО в окупованому Росією Криму. Позаштатного журналіста "Крим.Реалії" ("Радіо Свобода") звинувачують у виготовленні вибухових речовин, зберіганні зброї і можуть ув'язнити на строк від 5 до 12 років.

Схопили Єсипенка окупанти 10 березня 2021, бо журналіст начебто збирав інформацію "в інтересах спецслужб України", а ще й мав саморобний вибуховий пристрій.

Текст публікації Людмили Денісової у фейсбуці:

Стурбована погіршенням стану здоров’я незаконно утримуваного в СІЗО №1 міста Сімферополя в тимчасово окупованому Криму громадянина України Владислава Єсипенка.

У нього почалися серйозні проблеми з артеріальним тиском та зором, загострилася сечокам'яна хвороба, що стало наслідком застосовування до Владислава тортур та незаконних методів допиту під час безпідставного затримання у березні 2021 року. Співробітники російської ФСБ надягали чоловіку на голову пакет, позбавляючи можливості дихати, підключали електричний струм до різних частин тіла та жорстоко били.

Адміністрація СІЗО цинічно ігнорує погіршення стану здоров’я нашого співгромадянина та не надає необхідної медичної допомоги.

Незабезпечення кваліфікованої меддопомоги є грубим порушенням статей 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити Владиславу Єсипенку медичне обстеження та надати необхідну меддопомогу з проведенням профільного лікування у спеціалізованій медичній установі.

Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав Владислава Єсипенка та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи тимчасово окупованого Криму та РФ.

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