Про українців у полоні окупантів у ефірі радіо розповіла координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко. Вона зазначила, що такі дані у відповідь на запит організації надала Служба безпеки України.

Читайте також На Донбасі бойовики зняли з автобуса вагітну: її звинуватили у шпигунстві й кинули в СІЗО

Українці у полоні бойовиків

Правозахисниця заявила, що станом на 31 липня 2021 року у полоні бойовиків перебувають 295 українців, серед них 30 – жінки.

За словами Катриченко, не всі ці люди затримані з політичних мотивів, тобто обвинувачуються представниками незаконних збройних формувань у шпигунстві, диверсіях та зраді.

Ці люди – громадяни України, тому держава намагається їх звільнити у форматі обміну "всіх на всіх",

– зазначила вона.

Київ просить звільнити жінок

Україна просить про звільнення 30 жінок, серед яких Оксана Паршина, Наталія Стаценко, Олена Зайцева, Олена Федорук, Марина Юрчак.

Катриченко уточнила, що частину жінок досі утримують у СІЗО, інші отримали так звані вироки та перебувають у колонії у Сніжному, що на Донеччині, або у Селезньовській колонії, що на території Луганської області.

Вона пояснила, що існують певні особливості утримання жінок в ув'язненні, це вимагає особливої уваги. Крім того, є жінки, які борються за звільнення з полону своїх рідних.

Наразі ми обрали два фокуси: заручниці, які були звільнені протягом кількох обмінів, та жінки-рідні нинішніх заручників, які борються за звільнення своїх родичів,

– підсумувала Катриченко.

Адже жінкам, які борються за свободу своїх рідних, загрожує затримання, вони змушені тікати з окупованих територій.

Зверніть увагу Сильні болі в нирках і проблеми з серцем: окупанти в Криму ігнорують стан українського бранця