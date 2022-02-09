Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт по нефтепродуктам Леонид Косянчук. Он предположил, что отключение поставок возможно, если Россия действительно развяжет полномасштабную агрессию в отношении Украины.

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"Тогда Беларусь как государство, которое находится на стороне России, приостановит поставки в Украину. Это будет достаточно серьезно, ведь будет острый дефицит топлива", – заверил Косянчук.

Половина потребления украинского рынка нефтепродуктов – это производство Беларуси. Заместить этот объем потребления возможно, но не столь внезапно.

Требуется 1 – 2 месяца. В то же время этот период нужно как-то прожить. И я не говорю о цене, я говорю об отсутствии топлива,

– подчеркнул Косянчук.

Справка. Александр Лукашенко пригрозил Украине, что отключит поставки топлива и электроэнергии. Мол, сделает это, если "Украина осуществит очень серьезные акции в отношении Донецка и Луганска".

Для Беларуси это невыгодно

Косянчук не верит в то, что белорусские власти могут единолично приостановить поставки нефтепродуктов в Украину.

Наполнение госбюджета в Беларуси зависит от экспорта нефтепродуктов. Против Беларуси введены санкции, если она еще закроет премиальный рынок Украины – нужно иметь серьезные компенсаторные механизмы. Леонид Косянчук Эксперт по вопросам нефтепродуктов

Важно! Экономист Виктория Войцицкая предположила, что Россия поддержит Беларусь финансово из-за потери определенного объема доходов после остановки поставок Украине.

Является ли угрожающей ситуация с поставками из Литвы

В то же время тот факт, что Беларусь перекрыла транзит топлива из Литвы, не является критичным для Украины.

"Эти объемы могут очень легко быть замещены. Сказать, что это оказывает определяющее влияние на украинский рынок – я бы не драматизировал эту ситуацию", – сказал Косянчук.

Косянчук прокомментировал ситуацию с топливом: смотрите видео