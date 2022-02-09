Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з нафтопродуктів Леонід Косянчук. Він припустив, що відключення постачання можливе, якщо Росія справді розв'яже повномасштабну агресію щодо України.
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"Тоді Білорусь як держава, яка на боці Росії, призупинить постачання в Україну. Це буде досить серйозно, адже буде гострий дефіцит палива", – запевнив Косянчук.
Половину споживання українського ринку нафтопродуктів – це виробництво Білорусі. Замістити цей об'єм споживання можливо, але не так раптово.
Потрібно 1 – 2 місяці. Водночас цей час треба якось прожити. І я не кажу про ціну, я кажу про відсутність пального,
– наголосив Косянчук.
Для Білорусі це невигідно
Косянчук не вірить у те, що білоруська влада може одноособово призупинити постачання нафтопродуктів в Україну.
Наповнення держбюджету Білорусі залежить від експорту нафтопродуктів. Проти Білорусі введені санкції, якщо вона ще закриє преміальний ринок України – потрібно мати якісь серйозні компенсаторні механізми.
Чи є загрозливою ситуація з постачанням з Литви
Водночас той факт, що Білорусь перекрила транзит палива з Литви, не є критичним для України.
"Ці об'єми можуть дуже легко бути заміщені. Сказати, що це має визначальний вплив на український ринок – я б не драматизував цю ситуацію", – сказав Косянчук.
Косянчук прокоментував ситуацію з пальним: дивіться відео