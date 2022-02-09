Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт з нафтопродуктів Леонід Косянчук. Він припустив, що відключення постачання можливе, якщо Росія справді розв'яже повномасштабну агресію щодо України.

До теми Ціна пального може суттєво зрости знову: Мінекономіки оновило граничну ціну

"Тоді Білорусь як держава, яка на боці Росії, призупинить постачання в Україну. Це буде досить серйозно, адже буде гострий дефіцит палива", – запевнив Косянчук.

Половину споживання українського ринку нафтопродуктів – це виробництво Білорусі. Замістити цей об'єм споживання можливо, але не так раптово.

Потрібно 1 – 2 місяці. Водночас цей час треба якось прожити. І я не кажу про ціну, я кажу про відсутність пального,

– наголосив Косянчук.

Довідка. Олександр Лукашенко пригрозив Україні, що відключить постачання палива та електроенергії. Мовляв, зробить це, якщо "Україна здійснить дуже серйозні акції щодо Донецька та Луганська.

Для Білорусі це невигідно

Косянчук не вірить у те, що білоруська влада може одноособово призупинити постачання нафтопродуктів в Україну.

Наповнення держбюджету Білорусі залежить від експорту нафтопродуктів. Проти Білорусі введені санкції, якщо вона ще закриє преміальний ринок України – потрібно мати якісь серйозні компенсаторні механізми. Леонід Косянчук Експертів з питання нафтопродуктів

Важливо! Економістка Вікторія Войціцька припустила, що Росія підтримати Білорусь фінансово через втрату певного обсягу доходів після зупинення постачання Україні.

Чи є загрозливою ситуація з постачанням з Литви

Водночас той факт, що Білорусь перекрила транзит палива з Литви, не є критичним для України.

"Ці об'єми можуть дуже легко бути заміщені. Сказати, що це має визначальний вплив на український ринок – я б не драматизував цю ситуацію", – сказав Косянчук.

Косянчук прокоментував ситуацію з пальним: дивіться відео