Про це в ефірі 24 каналу розповіла економістка Вікторія Войціцька. Вона пояснила, що Росія має можливість підтримати Білорусь фінансово.
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Білорусь може відключити постачання
"Я думаю, що Росія, у якої є понад 600 мільярдів доларів резерву, може собі дозволити підтримати Білорусь через втрату певного обсягу доходів після зупинення постачання Україні", – сказала Войціцька.
Те саме Росія може зробити щодо нафтопродуктів, які вона експортує в Україну. Вони можуть спокійно собі це дозволити на 1 – 1,5 місяці, які необхідні для ймовірного захоплення країни,
– зауважила економістка.
Вона наголосила, що Білорусь вже зробила перші кроки – натиснула на вразливість України, заборонивши транзит нафтопродуктів з Литви через їхню територію.
"Білорусь застосовує економічні важелі, заборонивши цей транзит в Україну, що збільшило нашу залежність від білоруських та російських джерел до 75%. Це суттєво", – додала експертка.
Войціцька: Україна залежна від Росії та Білорусі
Економістка зауважила, що ми залежні від нафтопродуктів не лише білоруських, але й російських.
Кожен 2 літр бензину, який є на заправках, має сумарне походження з Білорусі і Росії,
– зазначила Войціцька.
Економістка пояснила погрози Лукашенка: дивіться відео
Погрози Лукашенка: коротко
- Самопроголошений президент Білорусі запевнив, що Мінськ готовий піти на спільні з Москвою військові дії.
- Однак він не вважає, що агресія є з боку Росії. За словами Лукашенка, білоруси підтримають російських військових, якщо "Київ зважиться на наступ на Донбасі".
- До слова, раніше Лукашенко казав, що не надішле білоруську армію воювати в Україну. Мовляв, він "мирна людина".