Про це в ефірі 24 каналу розповіла економістка Вікторія Войціцька. Вона пояснила, що Росія має можливість підтримати Білорусь фінансово.

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Білорусь може відключити постачання

"Я думаю, що Росія, у якої є понад 600 мільярдів доларів резерву, може собі дозволити підтримати Білорусь через втрату певного обсягу доходів після зупинення постачання Україні", – сказала Войціцька.

Те саме Росія може зробити щодо нафтопродуктів, які вона експортує в Україну. Вони можуть спокійно собі це дозволити на 1 – 1,5 місяці, які необхідні для ймовірного захоплення країни,

– зауважила економістка.

Довідка. Лукашенко заявив, що Мінськ не постачатиме Україні паливо та електрику у разі нового "конфлікту" із Москвою.

Вона наголосила, що Білорусь вже зробила перші кроки – натиснула на вразливість України, заборонивши транзит нафтопродуктів з Литви через їхню територію.

"Білорусь застосовує економічні важелі, заборонивши цей транзит в Україну, що збільшило нашу залежність від білоруських та російських джерел до 75%. Це суттєво", – додала експертка.

Войціцька: Україна залежна від Росії та Білорусі

Економістка зауважила, що ми залежні від нафтопродуктів не лише білоруських, але й російських.

Кожен 2 літр бензину, який є на заправках, має сумарне походження з Білорусі і Росії,

– зазначила Войціцька.

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Погрози Лукашенка: коротко