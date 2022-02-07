Об этом в эфире 24 канала рассказала экономист Виктория Войцицкая. Она объяснила, что у России есть возможность поддержать Беларусь финансово.

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Беларусь может отключить поставки

"Я думаю, что Россия, у которой более 600 миллиардов долларов резерва, может себе позволить поддержать Беларусь из-за потери определенного объема доходов после приостановки поставок Украине", – сказала Войцицкая.

То же Россия может сделать в отношении нефтепродуктов, которые она экспортирует в Украину. Они могут спокойно себе это позволить на 1 – 1,5 месяца, необходимые для возможного захвата страны,

– отметила экономист.

Справка. Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине топливо и электричество в случае нового "конфликта" с Москвой.

Она подчеркнула, что Беларусь уже сделала первые шаги – нажала на уязвимость Украины, запретив транзит нефтепродуктов из Литвы через их территорию.

"Беларусь применяет экономические рычаги, запретив этот транзит в Украину, что увеличило нашу зависимость от белорусских и российских источников до 75%. Это существенно", – добавила эксперт.

Войцицкая: Украина зависима от России и Беларуси

Экономист отметила, что мы зависимы от нефтепродуктов не только белорусских, но и российских.

Каждый 2 литр бензина, что находится на заправках, имеет суммарное происхождение из Беларуси и России,

– отметила Войцицкая.

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Угрозы Лукашенко: коротко