Об этом в эфире 24 канала рассказала экономист Виктория Войцицкая. Она объяснила, что у России есть возможность поддержать Беларусь финансово.
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Беларусь может отключить поставки
"Я думаю, что Россия, у которой более 600 миллиардов долларов резерва, может себе позволить поддержать Беларусь из-за потери определенного объема доходов после приостановки поставок Украине", – сказала Войцицкая.
То же Россия может сделать в отношении нефтепродуктов, которые она экспортирует в Украину. Они могут спокойно себе это позволить на 1 – 1,5 месяца, необходимые для возможного захвата страны,
– отметила экономист.
Она подчеркнула, что Беларусь уже сделала первые шаги – нажала на уязвимость Украины, запретив транзит нефтепродуктов из Литвы через их территорию.
"Беларусь применяет экономические рычаги, запретив этот транзит в Украину, что увеличило нашу зависимость от белорусских и российских источников до 75%. Это существенно", – добавила эксперт.
Войцицкая: Украина зависима от России и Беларуси
Экономист отметила, что мы зависимы от нефтепродуктов не только белорусских, но и российских.
Каждый 2 литр бензина, что находится на заправках, имеет суммарное происхождение из Беларуси и России,
– отметила Войцицкая.
Экономист объяснила угрозы Лукашенко: смотрите видео
Угрозы Лукашенко: коротко
- Самопровозглашенный президент Беларуси заверил, что Минск готов пойти на совместные с Москвой военные действия.
- Однако он не считает, что агрессия есть со стороны России. По словам Лукашенко, белорусы поддержат российских военных, если "Киев решится на наступление на Донбассе".
- К слову, ранее Лукашенко говорил, что не пошлет белорусскую армию воевать в Украину. Мол, он "мирный человек".