Если Беларусь вступит в войну, до Третьей мировой останется один шаг, – военный эксперт
Белорусские военные могут присоединиться к российским в войне против Украины. Однако если Беларусь все же вторгнется, то до Третьей мировой войны останется один шаг.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. Он не исключает такой возможности.
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Жданов: существуют разные пути к Третьей мировой войне
Жданов подчеркнул, что все войны начинались с конфликта между 2 странами. Потом же туда втягивались поочередно какие-то другие государства.
Если Беларусь вступит открыто и официально в войну, то это уже будет региональная война. До Третьей мировой войны остается всего-навсего один шаг,
– подчеркнул он.
По словам военного эксперта, существует вариант, что и Финляндия может вступить в эту войну, но не украинской стороне, а за свою безопасность с Россией.
Там же есть спорная территория (в Финляндии и России – 24 канал). За них может подписаться Норвегия. Норвегия – член НАТО. Вот вам уже и еще один путь.
Жданов высказался о рисках со стороны Беларуси: смотрите видео (начало темы с 3:45)