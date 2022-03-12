Если Беларусь вступит в войну, до Третьей мировой останется один шаг, – военный эксперт

Белорусские военные могут присоединиться к российским в войне против Украины. Однако если Беларусь все же вторгнется, то до Третьей мировой войны останется один шаг.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. Он не исключает такой возможности.

К теме Кремль 2 недели выкручивает руки Лукашенко – военный эксперт о возможном наступлении Беларуси

Жданов: существуют разные пути к Третьей мировой войне

Жданов подчеркнул, что все войны начинались с конфликта между 2 странами. Потом же туда втягивались поочередно какие-то другие государства.

Если Беларусь вступит открыто и официально в войну, то это уже будет региональная война. До Третьей мировой войны остается всего-навсего один шаг,

– подчеркнул он.

По словам военного эксперта, существует вариант, что и Финляндия может вступить в эту войну, но не украинской стороне, а за свою безопасность с Россией.

Там же есть спорная территория (в Финляндии и России – 24 канал). За них может подписаться Норвегия. Норвегия – член НАТО. Вот вам уже и еще один путь. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов высказался о рисках со стороны Беларуси: смотрите видео (начало темы с 3:45)