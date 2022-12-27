Свое видение того, каким бы был 2022 год, если бы не российское вторжение, представил эксперт по визуальным коммуникациям Андрей Шевчук.

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На своей странице в фейсбуке Шевчук предложил вспомнить наш 2022 год, который уже подходит к концу. В фотосравнениях в шутливой форме он спрогнозировал, что было бы с известными украинцами, если бы не полномасштабная война.

К примеру, сейчас президент Владимир Зеленский стал первым в мире политиком. В течение года он представлял нашу страну на многих международных площадках и наверняка сейчас почти не осталось цивилизованных стран, перед парламентом которых не выступал бы украинский лидер.

Андрей Шевчук пошутил, что если бы не война, то президент успевал бы есть завтраки жены Елены Зеленской. Это напоминает нам забавный момент, когда Зеленский в интервью CNN посетовал, что сейчас "никто не готовит ему завтраки". Реакция Елены Зеленской была красноречивой и породила немало мемов.

"Если бы 2022 год был другим" / Фото Андрея Шевчука

На других фотографиях изображены люди, которые, без преувеличения, вносят огромный вклад в нашу победу, например:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

глава ГУР МО Кирилл Буданов,

глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также на фотографиях довольно сатирически изображен советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, который сейчас имеет безумное медийное внимание.

Но, как нам кажется, самый главный итог 2022 года – украинцы доказали свою несгибаемость. И если бы не наши защитники, волонтеры, медики и обычные украинцы – мир бы не узнал об этом. Сейчас же нами восхищается весь мир, так что с такой поддержкой, жаждой справедливости и армией мы просто не можем не победить врага.

Тем временем оккупанты, терпя все больше поражений на фронте, применяют в Украине чрезвычайно опасные термобарические боеприпасы, которые запрещены. Их используют против мирного населения, обстреливая жилые массивы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что Россия постоянно нарушает Конвенцию об отдельных видах вооружений.