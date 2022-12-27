Своє бачення того, яким би був 2022 рік, якщо не російське вторгнення, представив експерт з візуальних комунікацій Андрій Шевчук.

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На своїй сторінці у фейсбуці Шевчук запропонував згадати наш 2022 рік, який вже добігає кінця. У фотопорівняннях він у жартівливій формі спрогнозував, що було б з відомими українцями, якби не повномасштабна війна.

До прикладу, зараз президент Володимир Зеленський став першим у світі політиком. Протягом року він представляв нашу країну на багатьох міжнародних майданчиках і, напевно, наприкінці року майже не залишилося цивілізованих країн, перед парламентом яких не виступав би український лідер.

Андрій Шевчук пожартував, що якби не війна, то президент встигав би їсти сніданки дружини Олени Зеленської. Це нагадує нам кумедний момент, коли Зеленський в інтерв'ю CNN поскаржився, що зараз "ніхто не готує йому сніданків". Реакція Олени Зеленської була красномовною та породила чимало мемів.

"Якби 2022 рік був іншим" / Фото Андрія Шевчука

На інших світлинах зображені люди, які, без перебільшення, роблять величезний внесок у нашу перемогу, до прикладу:

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

глава ГУР МО Кирило Буданов,

глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також на світлинах доволі сатирично зображений радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, який зараз має шалену медійну увагу.

Але, як на нас, найголовніший підсумок 2022 року – українці довели свою незламність. І якби не наші захисники, волонтери, медики та звичайні українці – світ не дізнався б про це. Зараз же нами захоплюється весь світ, тож з такою підтримкою, жагою справедливості та армією ми просто не можемо не перемогти ворога.

Тим часом окупанти, зазнаючи все більше поразок на фронті, застосовують в Україні надзвичайно небезпечні термобаричні боєприпаси, які є забороненими. Окупанти використовують їх проти мирного населення, обстрілюючи житлові масиви. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що Росія постійно порушує Конвенцію про окремі види озброєнь.