В украинской традиционной кухне колбасы изготавливались самостоятельно и очень часто перед Рождеством или Пасхой. Поэтому домашняя колбаса была обязательным и почетным блюдом на праздничном столе. О том, когда и как этот продукт появился в массовом производстве – читайте в нашем материале.

На украинских широтах, в привычном для нас понимании, этот мясной продукт появился в XVII веке, рассказывает на своей странице в Фейсбуке "Исторический Киев".

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История появления колбасы

Ученые-лингвисты до сих пор спорят относительно происхождения слова "колбаса". Существуют 3 версии:

Некоторые считают, что слово происходит от "к'олбаса" (балкарское) – жать рукой.

Другие ученые же убеждают, что оно турецкое külbastı – поджаренное на сковороде мясо.

Им противостоят лингвисты, указывающие на родство "колбасы" с еврейским словосочетанием כל בשר ("коль басар").

Колбасный завод в Киеве

Более 100 лет колбасы производили в домашних условиях или в небольших мастерских при мясных лавках. В Киеве первые фабрики по масштабному изготовлению этого продукта появились только во второй половине XIX века. Но их было совсем немного.

Одну из первых фирм, которая выпускала колбасу промышленным способом, стала в 1872 году компания Карла Бульона.

Колбасное предприятие было расположено на углу Дмитриевской и Павловской улиц на участке. Сначала это было небольшое скромное помещение, но в 1896 году построили кирпичный комплекс фабрики за проектом архитектора Александра Кривошеева.



Здание первого завода / Фото из фейсбука "Исторический Киев"

Впоследствии Карл Бульон приобрел еще один бизнес по адресу Бульварно-Кудрявская, 51, на фасаде которого до сих пор видна монограмма "КБ".



Дом Карла Бульона / Фото из фейсбука "Исторический Киев"